Tentata aggressione ai danni di una dottoressa del Pronto soccorso di Tropea

l’episodio

VIBO VALENTIA Alessia Piperno, dottoressa in servizio al Pronto soccorso di Tropea, ha subito ieri pomeriggio un tentativo di aggressione da parte di un dipendente dell’ospedale, parente di un paziente. L’aggressione è stata sventata solo grazie all’intervento degli altri medici e infermieri. La dottoressa, delegata del Sindacato medici italiani, dopo aver visitato una paziente, valutandone una condizione clinica stabile, ha chiesto una consulenza neurologia all’ospedale di Vibo e l’invio di un’ambulanza non medicalizzata. Un’azione che avrebbe scatenato l’ira di un addetto alle caldaie dell’ospedale, parente della paziente, che avrebbe iniziato a inveire contro di lei, contestandole presunte negligenze legate all’intervento prestato. Poco dopo l’uomo ha raggiunto la stanza della dottoressa tentando di aggredirla fisicamente. Altri operatori sanitari presenti alla scena sono intervenuti bloccandolo. La professionista ha quindi chiamato i carabinieri della Stazione di Tropea che hanno avviato gli accertamenti, raccogliendo la denuncia della vittima e procedendo all’identificazione del presunto responsabile.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato