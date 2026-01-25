Caos Pd Cosenza, il 3 febbraio assemblea per nominare la commissione di garanzia

i pARTITI

COSENZA Preso atto della richiesta di convocazione dell’Assemblea Regionale pervenuta a mezzo mail il giorno 08.01.2026, si procede a convocare l’Assemblea del Partito democratico di Cosenza per il giorno 3 febbraio alle ore 17.00. La riunione – si legge in una comunicazione ufficiale del partito – si svolgerà presso il BV President Hotel in Rende alla via Alessandro Volta, 47/49 ed avrà ad oggetto i seguenti punti all’ordine del giorno: 1) Nomina commissione di garanzia (su cui pende un ricorso della mozione Le Fosse); 2) Istanza ex articolo 5 comma 7 Statuto Regionale (convocazione dell’assemblea su richiesta degli iscritti). “Si precisa che gli interventi dovranno essere contenuti e che si procederà secondo l’ordine di prenotazione. In considerazione della limitata disponibilità della sala, si raccomanda la puntualità” puntualizzano il segretario provinciale Matteo Lettieri e il presidente dell’Assemblea Provinciale Francesca Branchicella (nella foto in una recente riunione in federazione).

