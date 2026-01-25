Il Catanzaro sfida la Sampdoria: serve una nuova svolta. Ma Cisse spaventa le Aquile – PROBABILI FORMAZIONI

si torna al ceravolo

CATANZARO Oggi alle 17.15 il Catanzaro torna in campo al Ceravolo per affrontare la Sampdoria, in una sfida fondamentale per consolidare la posizione nei playoff. La squadra di Alberto Aquilani arriva da un periodo complicato: due sconfitte consecutive, contro Frosinone e Venezia, che hanno lasciato punti per strada ma anche segnali incoraggianti. Nonostante i risultati, il Catanzaro ha dimostrato di essere competitivo e di poter affrontare qualsiasi avversario con la consapevolezza dei propri mezzi.

Il tecnico giallorosso ieri ha sottolineato l’importanza di affrontare la Sampdoria con concentrazione e determinazione, considerando la qualità dei giocatori blucerchiati e la necessità di mettere in campo tutto ciò che serve per competere ad alto livello. Al contempo, Aquilani ha espresso vicinanza alla città, duramente colpita nei giorni scorsi dal ciclone Harry.

Non mancano le difficoltà di formazione: assenti per squalifica Antonini e Verrengia, mentre Bettella ha preferito lasciare Catanzaro. Al loro posto, la difesa sarà inedita, con Brighenti al centro affiancato da Cassandro e Frosinini. A ciò bisogna aggiungere le ultimissime su Alphadjio Cisse, che fonti accreditate danno vicino al passaggio al Psv Eindhoven. Se l’operazione dovesse andare in porto per il Catanzaro sarebbe una grande perdita, difficile da colmare negli ultimi giorni di calciomercato.

Nonostante i problemi di organico e le tensioni legate al mercato, l’obiettivo è chiaro: ripartire subito e conquistare punti contro la Sampdoria, una squadra con giocatori di esperienza e valore nella categoria. La partita di oggi rappresenta più di un semplice incontro di campionato: è un banco di prova per ritrovare entusiasmo e punti preziosi in chiave playoff. (redazione@corrierecal.it)

Le probabili formazioni

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Brighenti, Frosinini; D’Alessandro, Petriccione, Pontisso, Favasuli; Cisse, Iemmello; Pittarello. All.: Aquilani.

SAMPDORIA (3-5-2): Ghidotti; Palma, Viti, Hadzikadunic; Depaoli, Henderson, Ricci, Abildgaard, Cherubini; Pafundi, Coda. All.: Gregucci.

Foto Us Catanzaro

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato