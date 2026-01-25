La Reggina non si ferma più: Gelbison ko. La Vibonese vince il derby contro il Sambiase

calcio serie d

La Reggina non si ferma più e centra la nona vittoria consecutiva, espugnando il campo della Gelbison con un prezioso 1-0 maturato al termine di una gara tutt’altro che semplice, condizionata anche dalla pioggia che ha reso il terreno di gioco pesante. Il primo tempo scorre su binari di grande equilibrio, con le due squadre attente soprattutto a non scoprirsi. Le occasioni sono poche ma significative: i campani provano a rompere l’equilibrio, trovando però un Lagonigro decisivo in almeno un paio di circostanze. Nella la Reggina cresce col passare dei minuti e va più volte vicina al gol. Quando il match sembra avviato verso lo 0-0, arriva l’episodio decisivo: calcio di rigore nel finale per fallo di mano in area. Dal dischetto il capitano Barillà firma la rete che vale tre punti pesantissimi. Con questo successo esterno e complice il mezzo passo falso del Savoia in casa, la Reggina aggancia il secondo posto in classifica, restando a due lunghezze dalla vetta, occupata dall’Igea Virtus. La striscia vincente continua e l’entusiasmo cresce.

Vibonese, prova d’orgoglio contro il Sambiase

Sotto una pioggia battente e con la nebbia a fare da cornice, il derby tra Vibonese e Sambiase (foto sopra) ha raccontato molto più di una semplice partita. Per i rossoblù era una sfida che arrivava al termine di una settimana complicata, segnata dalla crisi societaria, e la risposta del campo è stata netta e orgogliosa. Fin dai primi minuti si è vista una Vibonese diversa, intensa e affamata. Coulibaly ha scaldato i guanti di Giuliani con un tiro rasoterra insidioso, preludio al vantaggio che è arrivato poco dopo: sugli sviluppi di un corner, Sasanelli è stato lucido nel trovare lo spazio giusto e battere il portiere ospite. I padroni di casa hanno continuato a tenere il pallino del gioco, andando vicini al raddoppio ancora con Sasanelli, mentre dall’altra parte Marano è stato decisivo con due interventi di grande livello su Leveque, evitando il pareggio del Sambiase. Nella ripresa, nonostante il campo sempre più pesante, l’atteggiamento della Vibonese non è cambiato. Gli uomini di Tony Lio hanno provato a colpire soprattutto da fermo, sfiorando il gol con Palermo su calcio piazzato. A chiudere i conti ci ha pensato ancora Sasanelli, bravo a finalizzare una bella giocata costruita con Bonotto e a firmare il 2-0 definitivo. Sotto il diluvio, la Vibonese ritrova così una vittoria che mancava da oltre due mesi e, soprattutto, un sorriso che vale doppio in un momento tanto delicato. Ko deludente invece per il Sambiase.

Vigor Lamezia, bella vittoria contro il Gela

La Vigor Lamezia torna a sorridere davanti al proprio pubblico e conquista tre punti pesantissimi nella corsa playout, superando il Gela per 2-0 allo stadio “D’Ippolito”. Nel primo tempo la gara è equilibrata, con occasioni da entrambe le parti e i portieri spesso chiamati in causa. Il Gela si rende pericoloso in avvio, mentre la Vigor prova a farsi vedere soprattutto su palla inattiva, senza però trovare il guizzo giusto prima dell’intervallo. La svolta arriva nella seconda frazione. I padroni di casa aumentano la pressione e al 57’ trovano il meritato vantaggio: Catalano sulla trequarti salta l’uomo e lascia partire un diagonale mancino preciso che non lascia scampo al portiere ospite. Il Gela accusa il colpo e pochi minuti dopo capitola di nuovo. Ancora da calcio d’angolo nasce il raddoppio, con Sanzone il più lesto a ribadire in rete una respinta corta, firmando il 2-0 che chiude di fatto il match. Nel finale la Vigor gestisce con ordine, sfiorando anche il terzo gol. Un risultato che rilancia morale e speranze in un momento delicato della stagione. (redazione@corrierecal.it)

(Foto di copertina tratta dal profilo Facebook della Reggina)