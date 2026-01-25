Lega, Salvini: «Abbiamo unito l’Italia dal Veneto alla Calabria»

l’intervento

ROMA «La Lega che ha preso il 36% in Veneto grazie a due grandi leghisti come Luca Zaia e Alberto Stefani e a una comunità di amministratori e sindaci di cui sono orgoglioso, è la stessa Lega che prende a Reggio Calabria il 15%, in Puglia l’8% e a Caserta il 10. Abbiamo unito il Paese». Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, chiudendo ‘Idee in movimento’. Sulle prossime elezioni comunali, «ci sono diverse elezioni amministrative in primavera, ci sono grandi Comuni al Nord, penso a Venezia, penso al Lecco, penso ad altri Comuni su cui stiamo ragionando. Stamattina qui c’è stato un panel sul ponte sullo Stretto, e sarebbe bello che voi e non io, che la classe dirigente e la comunità militante dei territori indicasse la via del futuro per i sindaci di Messina e di Reggio Calabria, per unire anche le due sponde dello Stretto con due amministrazioni. Quindi voi mi date in mano delle proposte, io poi per carità non porto a casa tutto ma porto avanti sicuramente le richieste».

Sul progetto di autonomia differenziata, il ministro ha precisato: «L’autonomia non è contro Sud, Centro o Nord. L’autonomia toglie la maschera a chi non è capace di lavorare. L’autonomia ti mette di fronte alle tue responsabilità». Facendo un esempio, «oggi lo stato di emergenza non lo può decidere il governatore, ma il governatore prende i dati, raccoglie informazioni, manda carte che arrivano a Roma, e in consiglio dei ministri – a volte con imbarazzo – approviamo stati di emergenza 4-5 mesi dopo per alluvioni di 6 mesi prima» mentre «autonomia significa che si salta questa burocrazia e il governatore un minuto dopo può dichiarare lo stato di emergenza e intervenire», ha spiegato Salvini, aggiungendo che a proposito del recente maltempo al Sud, «cercherò di essere il prima possibile sui territori, in Calabria, Sicilia e Sardegna». (redazione@corrierecal.it)

