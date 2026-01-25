Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
le contromisure
Maltempo, domani il governo decide sullo stato di calamità
Alle 15,30 il Cdm sugli effetti del ciclone Harry in Sicilia, Calabria e Sardegna
Pubblicato il: 25/01/2026 – 17:12
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
ROMA Domani alle 15.30 si riunirà il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi (foto) per deliberare la dichiarazione dello stato di calamità per gli effetti del ciclone Harry in Sicilia ma anche in Calabria e Sardegna.
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali