Maltempo, domani il governo decide sullo stato di calamità

Alle 15,30 il Cdm sugli effetti del ciclone Harry in Sicilia, Calabria e Sardegna

Pubblicato il: 25/01/2026 – 17:12
ROMA Domani alle 15.30 si riunirà il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi (foto) per deliberare la dichiarazione dello stato di calamità per gli effetti del ciclone Harry in Sicilia ma anche in Calabria e Sardegna.

