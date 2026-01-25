Rapina shock a cacciatori nel reggino, un uomo ferito al volto

tragedia sfiorata

REGGIO CALABRIA Tentativo di rapinare un gruppo di cacciatori nel Reggino, a conclusione di una battuta di caccia. Il gruppo è originario di Palmi. Nell’azione, uno dei rapinatori ha esploso un colpo di fucile contro il parabrezza dell’autovettura che ha raggiunto, al volto e alle mani un cacciatore. L’uomo che faceva parte del gruppo dei cacciatori è un carabiniere in forza alla compagnia di Palmi. Soccorso immediatamente, il militare è stato ricoverato all’ospedale di Polistena, dov’è stato sottoposto ai controlli. Secondo quanto appreso, il rapinatore ha esploso un colpo caricato a pallini di piccolo calibro, che fortunatamente non hanno leso organi vitali e sensoriali al carabiniere. Le rapine ai cacciatori, dopo alcuni anni di tregua, quest’anno sono ripresi con particolare virulenza in alcune zone della Piana di Gioia Tauro, mete preferite dai cacciatori di tordi bottacci, in particolare negli uliveti tra Rosarno e Laureana di Borrello, e San Martino di Taurianova, episodi in cui i malviventi hanno usato anche fucili mitragliatori da guerra, come il Kalashnikov, sparando colpi contro le auto dei cacciatori per impedire loro di chiedere soccorso. (redazione@corrierecal.it)

