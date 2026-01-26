Skip to main content

26/01/2026
la vicinanza

Il vescovo di Catanzaro monsignor Claudio Maniago nelle zone colpite dal ciclone Harry

«Non solo solidarietà immediata, ma anche un richiamo silenzioso alla responsabilità collettiva»

Pubblicato il: 26/01/2026 – 11:48
Il vescovo di Catanzaro monsignor Claudio Maniago nelle zone colpite dal ciclone Harry

CATANZARO L’arcivescovo della diocesi di Catanzaro-Squillace, monsignor Claudio Maniago si è recato nelle zone di Catanzaro Lido colpite dal ciclone Harry. Il vescovo, si legge in una nota sul sito della diocesi, «ha voluto essere presente là dove la ferita è più profonda». «In mezzo alla fatica condivisa – si legge ancora sul sito della diocesi -, la visita dell’Arcivescovo si è fatta segno concreto di vicinanza e di ascolto. Non solo solidarietà immediata, ma anche un richiamo silenzioso alla responsabilità collettiva: l’emergenza chiede risposte tempestive, ma interpella anche sul tema della prevenzione e della tutela del territorio, perché ferite come queste non diventino una tragica consuetudine».

