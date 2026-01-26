Occhiuto arriva a Palazzo Chigi. La richiesta per la Calabria: «Stato d’emergenza e dote finanziaria consistente» – VIDEO

I danni del ciclone Harry

ROMA «Ci aspettiamo che venga dichiarato lo stato di emergenza come richiesto con apposite delibere. Ci aspettiamo uno stanziamento iniziale per procedere con i lavori da svolgere in somma urgenza e ci aspettiamo poi anche qualche altro provvedimento con una dote finanziaria più consistente, che è difficile quantificare. La quantificazione dei danni si sta facendo in questi giorni in maniera puntuale». Così il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, arrivato a Palazzo Chigi dove nel pomeriggio si svolgerà il Consiglio dei Ministri convocato alle 15.30 per deliberare lo stato d’emergenza per Calabria, Sardegna e Sicilia, a seguito degli ingenti danni provocati dal passaggio del ciclone Harry.

La richiesta arrivata al Governo da parte della Regione Calabria è di 300 milioni di euro, come annunciato nei giorni scorsi dallo stesso Occhiuto. Una somma, ha detto il governatore, frutto di «una ricognizione di massima. Ora – ha aggiunto – stiamo facendo una stima più puntuale». «A noi – ha spiegato Occhiuto – interessa che ci sia un provvedimento che assicuri che siano ristorati tutti quelli che hanno perso la loro attività. Ho visto persone piangere perché il loro ristorante o la loro attività con c’era più».

Sui tempi, il presidente della Regione ha detto: «Possono essere quelli della Protezione civile, cioè la legge 40 che assicura in ordine alla celerità degli interventi. Se si fa la dichiarazione di emergenza, come ci aspettiamo, i tempi saranno celeri». Al termine del Cdm si terrà presso la Sala Stampa di Palazzo Chigi, una conferenza stampa con gli esponenti del Governo interessati ai provvedimenti assunti. (m.r.)

