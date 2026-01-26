Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 15:55
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

prevenzione e sanzioni

Rende, arrivano i primi controlli su sicurezza e movida. Multato un locale: festa non autorizzata

L’attività congiunta di polizia locale e carabinieri sabato 24 gennaio a Quattromiglia e a Commenda

Pubblicato il: 26/01/2026 – 15:15
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Rende, arrivano i primi controlli su sicurezza e movida. Multato un locale: festa non autorizzata

RENDE Al via i controlli sui locali pubblici di Rende previsti dall’Ordine di Servizio emesso dal sindaco, Sandro Principe, l’8 gennaio. Una pattuglia della Polizia Locale di Rende, composta dai sottotenenti Gianluca Sarpa e Davide Caruso e dall’agente scelto Elia Pellegrino, ha svolto una serie di controlli a tappeto la sera di sabato 24 gennaio a Quattromiglia e a Commenda. Durante le ispezioni, coordinate dal Comandante Alfredo Ferraro, gli operatori hanno irrogato una sanzione finanziaria a un locale in cui si svolgeva una festa, perché risultato privo di Scia adeguata. Le ispezioni, condotte con l’ausilio di due equipaggi dei carabinieri della compagnia di Rende, hanno riguardato elementi sensibili della sicurezza: affollamento dei locali, verifica della presenza degli strumenti di prevenzione incendi (estintori e uscite di emergenza) e il possesso delle autorizzazioni amministrative e di pubblica sicurezza per le attività in corso. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni e dureranno settimane e sono previsti in tutti i locali del territorio cittadino.

Argomenti
CRONACA
festa senza Scia a Rende
movida commenda
movida quattromiglia
movida rende
multa locale rende
RENDE
rende locale mutato
sicurezza e movida Rende
Categorie collegate
Cosenza
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x