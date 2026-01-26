Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 21:44
l’affondo

Salvini: «incontro chi voglio, c’è chi si vede con Calenda…»

La risposta a chiedeva conto del suo incontro con l’estremista di destra inglese Robinson

Pubblicato il: 26/01/2026 – 20:55
ROMA «Io incontro chi voglio, c’è chi si vede con quelli che finanziavano cellule islamiche e altri che si incrociano con Calenda». Lo ha detto Matteo Salvini a chi gli ha fatto presente il suo incontro con l’estremista di destra inglese Tommy Robinson. Per Salvini «potrà esserci gente che sta simpatica e altra antipatica: il signore in questione si occupa di combattere contro l’illegalità e l’immigrazione clandestina quindi se devo incontrare qualcuno devo chiedere il permesso a qualcuno?», ha chiesto. Con Tajani, ha aggiunto «siamo alleati, abbiamo idee simili su tanti fronti, abbiamo idee diverse su altri. Lui ad esempio va d’amore e d’accordo con Calenda, io preferisco altri compagni di viaggio, mettiamola così. Però non vado certo a contestare le sue frequentazioni. Ecco, conto che altri non contestino le mie frequentazioni». Quanto a Calenda «ormai l’esponente di Azione è pronto per andare a combattere in Ucraina, da quanto si legge sui suoi tweet e sui suoi post».

Argomenti
CARLO CALENDA
MATTEO SALVINI
tommy robinson
