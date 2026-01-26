Skip to main content

prima del dcm

Schifani: «In Sicilia stimati danni per oltre 1,5 miliardi»

Lo ha detto il presidente della Regione Sicilia

Pubblicato il: 26/01/2026 – 15:37
Schifani: «In Sicilia stimati danni per oltre 1,5 miliardi»

MESSINA «Una prima ricognizione c’è e purtroppo si tende addirittura a superare il miliardo e mezzo di euro come danni diretti e indiretti, perché ogni giorno che passa naturalmente emergono danni non emergenti immediatamente. Quindi si tratta di danni non indifferenti». Lo ha detto il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani, parlando con i giornalisti prima di partecipare, assieme ai governatori di Calabria e Sardegna, al Consiglio dei ministri che delibererà lo stato d’emergenza per le regioni colpite nei giorni scorsi dal maltempo. «Si è trattato un evento straordinario – ha aggiunto -, un evento che ha messo in ginocchio una parte turistico-alberghiera prioritaria della Sicilia, la zona di Taormina, per cui temiamo anche il crollo delle strutture turistiche in un centro che ha brillato in Sicilia come Pil di attrazione turistico-alberghiera».

Argomenti
cdm maltempo
maltempo sicilia
renato schifano
