Ultimo aggiornamento alle 18:22
Si legge in: 1 minuto
la violenta lite

Schiaffi e pugni tra parenti all’obitorio di Cosenza, un ferito

La lite ha richiesto l’intervento di diverse pattuglie della Polizia. Da quanto si è appreso, la rissa sarebbe stata causata da questioni di eredità

Pubblicato il: 27/01/2026 – 17:25
COSENZA Rissa, questa mattina, all’obitorio di Cosenza, tra i familiari di un defunto. Secondo quanto è stato ricostruito, tra i parenti di una persona deceduta è scoppiata una violenta lite al culmine della quale sono volati schiaffi e pugni. Ad avere la peggio è stato un uomo che è stato colpito con un pugno all’occhio. La lite ha richiesto l’intervento di diverse pattuglie della Polizia. Da quanto si è appreso, la rissa sarebbe stata causata da questioni ereditarie. (Agi)

lite cosenza
obitorio cosenza
Polizia
Categorie collegate
Cosenza
Cronaca
