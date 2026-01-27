Schiaffi e pugni tra parenti all’obitorio di Cosenza, un ferito

la violenta lite

COSENZA Rissa, questa mattina, all’obitorio di Cosenza, tra i familiari di un defunto. Secondo quanto è stato ricostruito, tra i parenti di una persona deceduta è scoppiata una violenta lite al culmine della quale sono volati schiaffi e pugni. Ad avere la peggio è stato un uomo che è stato colpito con un pugno all’occhio. La lite ha richiesto l’intervento di diverse pattuglie della Polizia. Da quanto si è appreso, la rissa sarebbe stata causata da questioni ereditarie. (Agi)