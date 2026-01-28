Brunori Sas torna a Sanremo, il cantautore calabrese ospite nella serata dei duetti

il ritorno al festival

SANREMO Brunori Sas potrebbe tornare a Sanremo appena un anno dopo dalla sua partecipazione che lo ha visto salire sul podio con la canzone di successo “L’albero delle noci”. Il cantautore calabrese, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe pronto a salire nuovamente sul palco dell’Ariston insieme a Maria Antonietta & Colombre nella serata dei duetti. Si tratta ancora di voci in attesa che arrivi la conferma ufficiale degli ospiti previsti nella serata di venerdì 27 febbraio. L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Carlo Conti, come l’anno scorso, ha aperto alla possibilità che i big sanremesi possano duettare anche tra loro. Tra le altre indiscrezioni, raccolte da AdnKronos, potrebbero salire sul palco dell’Ariston anche Gianluca Grignani con Luchè, Tullio De Piscopo con Lda & Aka 7even, Alfa con Enrico Nigiotti, gli Stadio con Tommaso Paradiso. Già in passato Maria Antonietta (nome d’arte per Letizia Cesarini) ha collaborato con Brunori Sas, che ne ha prodotto il primo album nel 2012. Nel 2018 aveva inoltre partecipato al programma sulla Rai condotto dal cantautore calabrese “Brunori Sa”.

