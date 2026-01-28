Dalla Sila all’hockey olimpico: Gabriella Durante difenderà la porta dell’Italia

il personaggio

SAN GIOVANNI IN FIORE Si chiama Gabriella Durante, ha 25 anni, è nata a Calgary in Canada ma sarà la portiera titolare dell’Italia della nazionale di hockey su ghiaccio ai Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Il motivo sono le sue origini italiane, precisamente dei nonni calabresi, originari di San Giovanni in Fiore in provincia di Cosenza, e perché ha giocato le ultime due stagioni con il Real Torino e qualche partita internazionale con l’Ev Eagles Bolzano. «Il fatto di avere un passaporto italiano mi sta portando al sogno di giocare le Olimpiadi invernali con la maglia azzurra – ha detto Gabriella che fino a domenica è a Egna in Alto Adige per gli ultimi allenamenti con la Nazionale prima di entrare al Villaggio olimpico di Milano ed iniziare l’attesa avventura a cinque cerchi -. Quando ho completato le procedure burocratiche mi sono subito informata su come fare per poter avere questa possibilità, ci tengo molto e sono contenta di quanto fatto».

Gabriella Durante si definisce «fredda e lucida durante ogni azione di gioco» precisando che «la calma è fondamentale per il mio ruolo ed essendo alta 180 centimetri mi considero “grande” come portiere e cerco di far valere questa mia caratteristica». La goalie azzurra spiega anche come usi tutta una serie di esercizi specifici per maneggiare la pressione, soprattutto legati alla respirazione. «Avremo tanta pressione perché giocheremo sul palcoscenico più importante di tutti, ed essere alle Olimpiadi è prima di tutto un onore – ha aggiunto Durante -. Il grosso del lavoro ormai è stato fatto, ora penso che l’ultima parte sia quella legata alla fiducia che dovremo avere verso noi stesse. Crediamoci e portiamo in pista tutto quello che abbiamo fatto durante gli ultimi mesi».

