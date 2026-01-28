Fiorentina, resta la “griffe” Commisso

l’eredità

FIRENZE Rocco Commisso non c’è più ma la il timone della Fiorentina resta saldamente nelle mani della famiglia, come ufficializzato oggi dalla nomina del figlio, Giuseppe B. Commisso, alla carica di nuovo presidente, e dall’ingresso nel cda della signora Catherine, vedova di Rocco e madre di Giuseppe. Un passaggio di testimone che era nell’aria da giorni ma che è stata formalizzata dal consiglio di amministrazione tenutosi a Firenze nel corso del quale sono stati confermati Mark Stephan nel ruolo di ceo e Alessandro Ferrari direttore generale. L’arrivo del nuovo ds, Fabio Paratici, è previsto per il 4 febbraio: l’ex dirigente della Juventus, che sta terminando la sua esperienza al Tottenham, si occuperà del comparto sportivo insieme a Roberto Goretti. Giuseppe Commisso, 45 anni, faceva già parte della governance della Fiorentina acquisita dal padre nel giugno 2019 dalla famiglia Della Valle. “E’ un grande onore – ha dichiarato attraverso i canali ufficiali del club – Sono profondamente determinato a portare avanti la sua eredità e la sua visione nel costruire la Fiorentina. Continueremo a lavorare con determinazione per rafforzare il club nel pieno rispetto dei suoi valori, della sua storia e del legame con la città e i suoi tifosi, così come ha fatto mio padre fino ad oggi”. Annunciato stasera al Franchi insieme alla madre per la partita con il Como valida per gli ottavi di Coppa Italia, Commisso jr, una laurea in ingegneria civile presso la Columbia University dove si era diplomato anche il genitore, risiede negli Stati Uniti, nel New Jersey dove ha sede la Mediacom Communications, l’azienda nel settore tv via cavo fondata dal genitore nel 1995 di cui è vicepresidente e amministratore delegato ad interim, nomina arrivata poco prima della scomparsa del magnate italoamericano. Nell’azienda aveva già ricoperto ruoli di responsabilità tra cui quello di Group vice president corporate finance. Messaggi di auguri e congratulazioni sono arrivati al neo presidente viola dalla sindaca di Firenze Sara Funaro e dal Governatore della Toscana Eugenio Giani. “La Fiorentina è molto più di una squadra, è passione, appartenenza, storia viva della nostra città – ha dichiarato Funaro -. Auguro buon lavoro a Giuseppe B.Commisso per un incarico di grande responsabilità come pure a Catherine Commisso che entra nel cda”. “Un grande in bocca al lupo a Giuseppe B. Commisso che assume un incarico importante, nel segno della continuità e dell’eredità del padre Rocco. La Fiorentina è un patrimonio della città e di tutta la Toscana”‘ ha rimarcato Giani. (Ansa)

