Funerali privati per Maria Assunta Currà, proclamato il lutto cittadino. «Immane tragedia che ci deve far riflettere»

femminicidio di mileto

MILETO Si terranno domani i funerali, in forma strettamente privata, di Maria Assunta Currà, la donna di 55 anni uccisa dall’ex marito Pasquale Calzone, di 63 anni. Il femminicidio, avvenuto a Mileto lo scorso venerdì, ha sconvolto la comunità, che si è stretta in religioso silenzio attorno al dolore delle famiglie e del figlio Federico, tornato da Torino appena saputo della tragedia. Dopo l’autopsia eseguita lunedì, le salme sono state restituite ai familiari. Le esequie di Maria Assunta si svolgeranno domani, alle 10, in forma strettamente privata, come stabilito dal figlio e dalla famiglia. Il sindaco Salvatore Fortunato Giordano ha ufficializzato il lutto cittadino per domani, già annunciato negli istanti successivi alla tragedia quando ha invitato la cittadinanza ad unirsi al dolore e a un profondo momento di riflessione.

«Femminicidio che ci lascia sconvolti»

«Cari cittadini – ha scritto Giordano – l’immane tragedia che ha visto vittime nostri concittadini, che fino ad ora si erano distinti per amorevolezza e affiatamento, oltre che attuatori dei migliori valori fondamentali della nostra Comunità, ci lascia tutti attoniti e sconvolti. Purtroppo neanche questo è stato sufficiente ad evitare la tragedia e quanto avvenuto deve renderci più consapevoli che non bisogna mai lasciare nulla al caso, richiedendo quotidianamente un maggiore impegno di tutti al rispetto di alcuni fondamentali valori per una pacifica convivenza. Il femminicidio amaramente fa quindi tappa anche a Mileto, colpisce persone insospettabili, che conducono una vita normale e ha profonde negative basi culturali, che solo attraverso un’energica e radicata azione di sensibilizzazione al rispetto altrui potrà portare al riconoscimento pieno della donna come persona, nelle sue più ampie libertà e autonomie ed essere utile per combattere questo dannato fenomeno».

«Ci chiudiamo nella riflessione»

«Oggi nella nostra amata Comunità registriamo un grave lutto e ci chiudiamo nella riflessione nella speranza che nel futuro qualcosa possa cambiare». Giordano e l’amministrazione «si stringono nel dolore ai familiari delle vittime e proclamano per il giorno e per il tempo in cui si svolgeranno i funerali di Assunta Maria, che per volontà dei familiari saranno in forma strettamente privata, il lutto chiamando tutti a rispettare la decisione della famiglia in una riflessione profonda e che quanto avvenuto sia da monito soprattutto per i più giovani, che invitano ad aprirsi al dialogo e a coltivare i valori del rispetto altrui e delle proprie idee, della tolleranza e della risoluzione pacifica dei conflitti».

