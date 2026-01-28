Skip to main content

le designazioni

Turrini di Firenze arbitrerà Sudtirol-Catanzaro

Resi noti i direttori di gara della 22esima giornata del campionato di serie B

Pubblicato il: 28/01/2026 – 12:26
ROMA Sono stati resi noti gli arbitri della 22esima giornata del campionato di serie B. Bari – Palermo (30/01, ore 20.30) arbitro: Rapuano di Rimini; 31/01 – ore 15 Avellino – Cesena arbitro: Di Marco di Ciampino; Empoli – Modena arbitro: Mucera di Palermo; Sudtirol – Catanzaro arbitro: Turrini di Firenze; Venezia – Carrarese arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno; Entella – Frosinone arbitro: Galipò di Firenze; Pescara – Mantova (ore 17.15) arbitro: Abisso di Palermo; Sampdoria – Spezia (ore 19.30) arbitro: Di Bello di Brindisi; Reggiana – Juve Stabia (01/02, ore 15) arbitro: Feliciani di Teramo; Padova – Monza (01/02, ore 17.15) arbitro: Massimi di Termoli.

