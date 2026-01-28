Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 6:48
scenari

Via libera “normativo” all’allargamento della Giunta. Si apre lo spazio per Lega e Noi Moderati

Con l’approvazione della riforma statutaria in Consiglio per Occhiuto la possibilità di completare la squadra di governo e riequilibrare gli assetti con gli alleati

Pubblicato il: 28/01/2026 – 6:21
CATANZARO Cronoprogramma rispettato. In Consiglio regionale la maggioranza di centrodestra guidata dal presidente della Regione Roberto Occhiuto ha definitivamente approvato la modifica dello Statuto per l’allargamento della Giunta fino a 9 assessori e per la facoltà per il governatore di nominare anche fino a due sottosegretari. La prima lettura della modifica era stata approvata il 21 novembre, la seconda lettura andava approvata non prima di 60 giorni e così è stato. Il via libera naturalmente dà adesso a Occhiuto anche la necessaria “copertura” giuridica all’operazione ventilata in occasione del varo della prima Giunta del suo secondo mandato: quel giorno il presidente della Regione aveva infatti annunciato l’intenzione di nominare altri due assessori, uno in quota Lega e l’altro in quota Noi Moderati, una volta approvata la modifica dello Statuto, in modo da riequilibrare gli assetti nella maggioranza di governo. Sempre Occhiuto nello scambio di auguri con i giornalisti prima di Natale aveva preannunciato come deadline per chiudere questo dossier della Giunta tra la fine di gennaio e gli inizi di febbraio.  (c. a.)

