Via libera “normativo” all’allargamento della Giunta. Si apre lo spazio per Lega e Noi Moderati

scenari

CATANZARO Cronoprogramma rispettato. In Consiglio regionale la maggioranza di centrodestra guidata dal presidente della Regione Roberto Occhiuto ha definitivamente approvato la modifica dello Statuto per l’allargamento della Giunta fino a 9 assessori e per la facoltà per il governatore di nominare anche fino a due sottosegretari. La prima lettura della modifica era stata approvata il 21 novembre, la seconda lettura andava approvata non prima di 60 giorni e così è stato. Il via libera naturalmente dà adesso a Occhiuto anche la necessaria “copertura” giuridica all’operazione ventilata in occasione del varo della prima Giunta del suo secondo mandato: quel giorno il presidente della Regione aveva infatti annunciato l’intenzione di nominare altri due assessori, uno in quota Lega e l’altro in quota Noi Moderati, una volta approvata la modifica dello Statuto, in modo da riequilibrare gli assetti nella maggioranza di governo. Sempre Occhiuto nello scambio di auguri con i giornalisti prima di Natale aveva preannunciato come deadline per chiudere questo dossier della Giunta tra la fine di gennaio e gli inizi di febbraio. (c. a.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato