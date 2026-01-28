Wanda Ferro incontra il sottosegretario Delmastro: impegno sugli ex tirocinanti

la vertenza

CATANZARO “Ho incontrato il sottosegretario al Ministero della Giustizia, Andrea Delmastro, per chiedere garanzie per tutti gli operatori giudiziari, ex tirocinanti della Calabria in regime di part-time”. Lo dichiara, in una nota, la deputata di Fratelli d’Italia Wanda Ferro, sottosegretaria all’Interno. “Il sottosegretario Delmastro – aggiunge Ferro – mi ha confermato tutto l’impegno da parte del Ministero della Giustizia per giungere alla stabilizzazione, nel quadro complessivo, di quante più unità possibili di questo personale precario. Un risultato importante anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Pnrr e per il rafforzamento dei presidi di legalità in un territorio particolare come quello calabrese”.

Brutto: un segnale forte l’incontro tra i sottosegretari

“L’incontro tra il sottosegretario all’Interno, Wanda Ferro, e quello alla Giustizia, Andrea Delmastro, rappresenta un segnale politico forte e concreto di attenzione verso la Calabria e verso centinaia di lavoratori che, da anni, attendono certezze”. Lo afferma, in una dichiarazione, il capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale, Angelo Brutto, facendo riferimento alla situazione degli ex tirocinanti calabresi impiegati negli uffici giudiziari. “La conferma dell’impegno del Ministero della Giustizia per la stabilizzazione del maggior numero possibile di operatori giudiziari – prosegue Brutto – dimostra la serietà con cui il Governo Meloni sta affrontando il tema del precariato storico, coniugando tutela del lavoro, efficienza della macchina amministrativa e rispetto degli obiettivi del Pnrr. Rafforzare gli uffici giudiziari in un territorio complesso come quello calabrese significa investire nei presìdi di legalità e dare risposte concrete ai cittadini. Wanda Ferro, ancora una volta, si conferma punto di riferimento per la difesa degli interessi della Calabria nelle sedi di Governo. Fratelli d’Italia continuerà a sostenere con determinazione ogni iniziativa utile a garantire dignità lavorativa, stabilità occupazionale ed un sistema giudiziario più efficiente”. (Ansa)