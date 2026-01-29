Anci Calabria, la sindaca di Casali del Manco Francesca Pisani nominata presidente della Commissione Welfare, Immigrazione e Integrazione

la decisione

CASALI DEL MANCO Il Sindaco di Casali del Manco, Francesca Pisani, esprime profonda soddisfazione per la nomina a Presidente della Commissione Welfare, Immigrazione e Integrazione di ANCI Calabria, ufficializzata nella giornata di lunedì 26 gennaio 2026 dalla Presidente facente funzioni di ANCI Calabria, Simona Scarcella, nell’ambito della definizione delle presidenze delle 16 commissioni tematiche regionali.

Le commissioni di ANCI Calabria rappresentano organismi strategici di supporto ai Comuni, chiamati ad affrontare alcune delle sfide amministrative e sociali più complesse, trasformando i bisogni dei territori in proposte politiche e amministrative concrete, grazie al contributo di sindaci, assessori e consiglieri provenienti da tutta la Regione. «Accolgo questa nomina con grande orgoglio e senso di responsabilità – dichiara il Sindaco Francesca Pisani. Il welfare, l’immigrazione e i percorsi di integrazione rappresentano ambiti centrali per la tenuta sociale delle nostre comunità, soprattutto in un territorio complesso come quello calabrese. Lavorerò affinché la Commissione diventi un luogo di confronto costante, capace di dare voce ai Comuni e di costruire soluzioni condivise e concrete». «Desidero ringraziare la Presidente facente funzioni Simona Scarcella per la fiducia accordata – prosegue il Sindaco – così come l’ex Presidente di ANCI Calabria, Rosaria Succurro, per il lavoro svolto e per aver contribuito a rafforzare il ruolo dell’Associazione come punto di riferimento istituzionale per gli Enti locali calabresi». «Metterò a disposizione della Commissione l’esperienza amministrativa maturata sul territorio di Casali del Manco – conclude Pisani – con l’obiettivo di rafforzare le politiche di inclusione, coesione sociale e sostegno alle fasce più fragili della popolazione».