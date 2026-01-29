Avs avvia la mobilitazione per il diritto alla salute. Si parte sabato dal Pugliese di Catanzaro
Il partito ribadisce la necessità di scorporare il piano di rientro dal bilancio della Regione Calabria
CATANZARO «Alleanza Verdi Sinistra Calabria avvia una mobilitazione a livello regionale in difesa del diritto alla salute, oggi gravemente compromesso da oltre sedici anni di commissariamento e da un piano di rientro che ha prodotto effetti devastanti sul sistema sanitario calabrese». Così in una nota Avs Calabria. «Ospedali depotenziati, carenza cronica di personale, liste d’attesa insostenibili e una forte migrazione sanitaria sono il risultato di scelte che hanno penalizzato cittadine e cittadini calabresi, negando di fatto un diritto costituzionalmente garantito. In questo contesto – prosegue Avs Calabria – diventa urgente la proposta di scorporare il piano di rientro dal bilancio della Regione Calabria e di dichiarare lo stato di emergenza sanitaria, per consentire interventi straordinari, risorse adeguate e una reale ricostruzione della sanità pubblica calabrese». Il primo appuntamento di questa serie di iniziative di volantinaggio e sensibilizzazione – annuncia Avs Calabra – si terrà a Catanzaro sabato 31 gennaio alle ore 10.00 – ingresso principale Ospedale Pugliese Ciaccio. «Una mobilitazione al fianco di cittadine e cittadini, associazioni, operatori sanitari, forze sociali e politiche, per riaffermare con forza il diritto ad una sanità pubblica efficiente, territoriale e universale. La mobilitazione continuerà per tutto il mese di febbraio. Alleanza Verdi Sinistra Calabria invita tutte e tutti a partecipare, per costruire insieme una battaglia di giustizia sociale, dignità e futuro per la Calabria».
