Avs avvia la mobilitazione per il diritto alla salute. Si parte sabato dal Pugliese di Catanzaro

in campo

CATANZARO «Alleanza Verdi Sinistra Calabria avvia una mobilitazione a livello regionale in difesa del diritto alla salute, oggi gravemente compromesso da oltre sedici anni di commissariamento e da un piano di rientro che ha prodotto effetti devastanti sul sistema sanitario calabrese». Così in una nota Avs Calabria. «Ospedali depotenziati, carenza cronica di personale, liste d’attesa insostenibili e una forte migrazione sanitaria sono il risultato di scelte che hanno penalizzato cittadine e cittadini calabresi, negando di fatto un diritto costituzionalmente garantito. In questo contesto – prosegue Avs Calabria – diventa urgente la proposta di scorporare il piano di rientro dal bilancio della Regione Calabria e di dichiarare lo stato di emergenza sanitaria, per consentire interventi straordinari, risorse adeguate e una reale ricostruzione della sanità pubblica calabrese». Il primo appuntamento di questa serie di iniziative di volantinaggio e sensibilizzazione – annuncia Avs Calabra – si terrà a Catanzaro sabato 31 gennaio alle ore 10.00 – ingresso principale Ospedale Pugliese Ciaccio. «Una mobilitazione al fianco di cittadine e cittadini, associazioni, operatori sanitari, forze sociali e politiche, per riaffermare con forza il diritto ad una sanità pubblica efficiente, territoriale e universale. La mobilitazione continuerà per tutto il mese di febbraio. Alleanza Verdi Sinistra Calabria invita tutte e tutti a partecipare, per costruire insieme una battaglia di giustizia sociale, dignità e futuro per la Calabria».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato