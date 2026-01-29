Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 13:06
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

nodo risoluzione

Cisse al Psv, si continua a trattare sull’accordo Catanzaro-Verona

Il giovane talento verso il club olandese per 8 milioni. In corso la definizione dell’indennizzo per la risoluzione anticipata del prestito

Pubblicato il: 29/01/2026 – 12:49
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Cisse al Psv, si continua a trattare sull’accordo Catanzaro-Verona

Cissè verso il PSV, dal Catanzaro si attende solo l’annuncio

CATANZARO Alphadjo Cisse è sempre più vicino al trasferimento in Olanda: il giovane trequartista classe 2006, protagonista in giallorosso (in prestito dal Verona) con sei gol e un assist nella prima parte di stagione, com’è ormai noto è finito nel mirino del Psv Eindhoven , pronto a investire circa 8 milioni di euro per assicurarsi il suo cartellino.
L’unico dettaglio ancora da definire (e che di fatto sta rallentando la trattativa) riguarda l’accordo tra Catanzaro e Verona per la risoluzione anticipata del prestito: il club del presidente Floriano Noto chiede 1,5 milioni di euro, i gialloblù ne offrono 500 mila. Si punta a un compromesso tra 800 e 900mila euro, e salvo clamorosi passi indietro, si attende solo l’ufficialità dell’operazione.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
catanzaro calcio
cisse catanzaro
Cisse Psv Eindhoven
Floriano Noto
mercato catanzaro
sport
Categorie collegate
Catanzaro
Catanzaro e provincia
Sport
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x