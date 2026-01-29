Cisse al Psv, si continua a trattare sull’accordo Catanzaro-Verona

nodo risoluzione

Cissè verso il PSV, dal Catanzaro si attende solo l’annuncio

CATANZARO Alphadjo Cisse è sempre più vicino al trasferimento in Olanda: il giovane trequartista classe 2006, protagonista in giallorosso (in prestito dal Verona) con sei gol e un assist nella prima parte di stagione, com’è ormai noto è finito nel mirino del Psv Eindhoven , pronto a investire circa 8 milioni di euro per assicurarsi il suo cartellino.

L’unico dettaglio ancora da definire (e che di fatto sta rallentando la trattativa) riguarda l’accordo tra Catanzaro e Verona per la risoluzione anticipata del prestito: il club del presidente Floriano Noto chiede 1,5 milioni di euro, i gialloblù ne offrono 500 mila. Si punta a un compromesso tra 800 e 900mila euro, e salvo clamorosi passi indietro, si attende solo l’ufficialità dell’operazione.

