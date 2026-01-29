Cosenza, trovato in casa con un chilo di droga: un uomo finisce ai domiciliari

i controlli

COSENZA I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cosenza hanno svolto alcuni servizi nel territorio, durante i quali sono stati eseguiti diversi controlli, secondo una mappatura precisa delle aree sensibili, potenziando i servizi nelle fasce orarie serali e notturne nonché durante i fine settimana.

Il 25 gennaio 2026, è stato tratto in arresto un soggetto nella flagranza del reato di illecita detenzione di oltre 1 kg di sostanza stupefacente di vario tipo e, nello specifico, di 853 grammi di marijuana e 241 grammi di hashish. In particolare, lo stupefacente è stato rinvenuto dai militari dell’Arma durante una perquisizione domiciliare, eseguita all’interno di un’abitazione nella disponibilità del soggetto.

All’esito, la Procura della Repubblica di Cosenza ha proceduto con giudizio direttissimo, nel cui ambito, su richiesta della stessa Procura della Repubblica, il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, il 26 gennaio, ha convalidato l’arresto in flagranza e applicato la misura cautelare personale degli arresti domiciliari.

