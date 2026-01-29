Il Premio Calabria in Campidoglio: l’eccellenza regionale fa rete tra innovazione e tradizione

L’Orodicalabria

ROMA La Calabria delle eccellenze e delle bellezze che una regione ricca di storia e tradizioni è in grado di offrire. Si è tenuta a Roma, nella Sala Laudato Sì del Campidoglio, la cerimonia di consegna del Premio Calabria, iniziativa promossa da Ipse Dixit – Accademia del Peperoncino di Roma in collaborazione con L’Orodicalabria. Un evento che ha trasformato il cuore istituzionale della Capitale in una vetrina per l’innovazione, la tradizione e l’identità territoriale di una regione che sa fare rete.

L’originalità del riconoscimento risiede nel suo meccanismo partecipativo. Come spiegato dai presidenti Antonio Bartalotta, per Ipse Dixt, ed Ernesto Magorno, per L’Orodicalabria, il premio è un vero e proprio “passaggio di testimone”. I vincitori dell’edizione precedente, infatti, hanno consegnato oggi i riconoscimenti ai nuovi premiati, entrando a far parte di una commissione permanente che cresce anno dopo anno, con l’obiettivo di creare una rete capillare di eccellenze nelle cinque province calabresi.

I vincitori del 2025

Il momento clou della cerimonia ha visto protagoniste le aziende che si sono distinte nell’ultimo: G Design Italy Srls di Luigia Granata per il design identitario dell’abito culturale a Cosenza, Nido di Seta di Domenico Vivino a San Floro nel Catanzarese, l’Azienda Agricola Brittelli Elisabetta a Roccabernarda nel Crotonese, l’Azienda Agricola Licastro di Alfonso Licastro a Delianuova nel Reggino e L’Artigiano della ’Nduja di Luigi Caccamo a Spilinga nel Vibonese.

Un premio che rappresenta un ponte tra l’innovazione e la tradizione. Nel corso del suo intervento, in videocollegamento, l’assessore all’Agricoltura della Regione Calabria,Gianluca Gallo ha ribadito la centralità delle imprese premiate e l’immagine positiva che danno del territorio in tutto il mondo.

Il premio stesso è stato oggetto di ammirazione: una creazione del maestro Michele Affidato che fonde artigianato orafo e memoria collettiva.

«Ogni premio assegnato a imprenditori calabresi, giovani e meno giovani, è l’attestato della vitalità del nostro territorio», spiega ai nostri microfoni Francesco Verderami, direttore scientifico de L’Orodicalabria: «Proprio per questo motivo, con l’associazione L’Orodicalabria, ci impegniamo da oltre due anni a incentivare l’imprenditoria giovanile in Calabria. Siamo giunti alla terza edizione della nostra Summer School, che mette a disposizione quattro borse di studio per i migliori studenti con progetti d’impresa. Proprio a maggio, i vincitori dello scorso anno voleranno in Silicon Valley per uno stage di due settimane. Il nostro impegno prosegue inoltre con la Spring School, un’iniziativa di tre giorni nelle università calabresi per presentare startup e PMI innovative — emerse dal bando della Regione Calabria — a investitori nazionali e internazionali. Parallelamente, il comitato scientifico de L’Orodicalabria sta studiando un progetto dedicato agli studenti degli istituti tecnici superiori, perché il desiderio di fare impresa non appartiene solo al mondo universitario. Tutto questo ha un obiettivo preciso: permettere alla Calabria di proiettare un’immagine diversa da quella stereotipata e rinnovare il patto con i propri giovani. Vogliamo che siano liberi di scegliere se restare a lavorare nel proprio territorio o girare il mondo per acquisire competenze, avendo però sempre la possibilità di tornare».

