In casa cocaina, hashish e un bilancino elettronico: arrestato un pregiudicato nel Cosentino

La misura

I Carabinieri delle Sezioni Operativa e Radiomobile del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano, nel corso di un servizio mirato al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti e coordinato dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, guidata dal procuratore capo Alessandro D’Alessio, hanno arrestato in flagranza di reato un 37enne, già noto alle forze dell’ordine, residente nella frazione marina di Schiavonea. L’uomo è ritenuto indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’attenzione dei militari dell’Arma era stata attirata da alcuni movimenti sospetti registrati nei giorni precedenti nei pressi dell’abitazione dell’uomo, frequentazioni ritenute compatibili con una possibile attività di spaccio. I successivi approfondimenti investigativi hanno rafforzato tali sospetti, inducendo i Carabinieri a intervenire. Nel corso della giornata di ieri è stata eseguita una perquisizione domiciliare, estesa a tutti i locali dell’abitazione, che inizialmente non ha fornito riscontri. Diverso esito ha invece avuto il controllo personale dell’indagato: addosso all’uomo sono state rinvenute diverse dosi di cocaina e hashish, oltre a un bilancino elettronico, anch’esso occultato negli indumenti. Ulteriori elementi sottoposti a sequestro hanno consentito di ipotizzare che la detenzione delle sostanze stupefacenti fosse finalizzata alla cessione a terzi. Tutto il materiale probatorio è stato posto all’attenzione dell’Autorità giudiziaria competente. Il 37enne, che annovera precedenti specifici, è stato quindi arrestato e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, rimanendo a disposizione della Procura della Repubblica di Castrovillari. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato