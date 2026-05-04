Il 6 maggio Open day dedicato alla prevenzione e diagnosi delle malattie respiratorie
Le attività si terranno dalle 14.30 nell’ambulatorio di allergologia pediatrica dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme
CATANZARO In occasione della Giornata Mondiale dell’Asma l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro rinnova l’adesione all’iniziativa organizzando per mercoledì 6 maggio un Open day dedicato alla prevenzione e alla diagnosi delle malattie respiratorie in età pediatrica.
L’asma infantile è in costante aumento, con circa 50.000 nuove diagnosi all’anno in Italia e un incremento del 50% nel mondo ogni decennio. Colpisce circa il 10% della popolazione pediatrica italiana, e spesso è scatenata da allergie, inquinamento e cambiamenti climatici, rendendo cruciale la diagnosi precoce per gestire i sintomi e migliorare la qualità della vita.
In Italia, si stimano circa 260.000 bambini affetti da asmaIl 2-5% dei bambini asmatici soffre di una forma grave, non ben controllata dalle terapie.
L’attività dell’ASP si svolgerà in collaborazione con Centri di Pneumologia Pediatrica e con la Società Italiana per le Malattie Respiratorie Infantili (SIMRI), offrendo l’esecuzione gratuita di visite pneumologiche e spirometrie rivolte a bambini (> 6 anni) ed adolescenti, oltre a colloqui informativi.
Le attività si terranno presso l’ambulatorio di Allergologia Pediatrica dell’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme (Scala A – Terzo piano) il prossimo 6 maggio a partire dalle ore 14.30.