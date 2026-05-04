Agricoltura, approvata la declaratoria di calamità naturale relativa ai cicloni Harry e Nils

il maltempo tra gennaio e febbraio

CATANZARO La giunta regionale ha approvato la proposta di declaratoria di calamità naturale per i cicloni extratropicali che hanno colpito la Calabria nei mesi di gennaio e febbraio 2026.

Nei primi mesi del 2026, infatti, nel giro di appena 30 giorni, ben 2 circolazioni cicloniche anomale hanno interessato il Mediterraneo centrale, la prima delle quali, la tempesta extratropicale “Harry”, evento di assoluta eccezionalità, si è verificato dal 17 al 21 gennaio 2026, colpendo in particolare la costa ionica reggina e catanzarese. Il successivo ciclone Nils (o Ulrike a seconda dell’origine della denominazione), verificatosi dall’11 al 13 febbraio 2026, ha concorso ad aggravare i danni già apportati dai fenomeni estremi del mese di gennaio e in alcuni casi ha creato nuovi danni, in particolare a causa delle diverse caratteristiche dei venti impetuosi e soprattutto dell’esondazione di diversi fiumi tra cui quella del fiume Crati nella Piana di Sibari in provincia di Cosenza.

“Siamo di fronte a eventi meteorologici straordinari che hanno messo in ginocchio ampie aree del comparto agricolo calabrese – dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo –. Con questo provvedimento intendiamo attivare tutte le procedure necessarie per garantire un sostegno concreto alle aziende colpite, molte delle quali hanno subito perdite gravissime, sia in termini di produzione che delle strutture agricole”.

Nella relazione dipartimentale viene evidenziato come il danno alle produzioni è stato causato prevalentemente dai forti venti, ed in parte dalle piogge che hanno contribuito a peggiorare i danni. Nelle colture arboree spiccano quelli agli ulivi e agli agrumi. L’incidenza del danno sugli agrumi è mediamente pari al 50%, tenuto conto della variabilità in relazione ai territori interessati, mentre sugli ulivi è mediamente pari al 30%. Percentuali più alte sono state valutate per le Ortive da pieno campo con valori medi del 70% di danno.

Nella foto i danni causati dall’esondazione del Crati nella piana di Sibari