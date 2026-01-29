Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 21:31
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

La sentenza

‘Ndrangheta, dieci condanne e otto assoluzioni nel processo “Hybris” – NOMI

Il dibattimento scaturito dall’inchiesta della Dda di Reggio Calabria si chiude con pene fino a 20 anni di carcere. Riconosciuti gli assetti della cosca Piromalli

Pubblicato il: 29/01/2026 – 20:39
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
‘Ndrangheta, dieci condanne e otto assoluzioni nel processo “Hybris” – NOMI

REGGIO CALABRIA Il tribunale di Palmi (presidente Barbara Borelli, a latere, Marco Iazzetti e Ciriaco Greco) ha disposto dieci condanne e otto assoluzioni nel processo scaturito dall’operazione “Hybris”, coordinata dalla Procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria, eseguita il 9 marzo 2023 dal Nucleo investigativo del gruppo carabinieri di Gioia Tauro. Sono stati condannati: Antonio Zito (20 anni), Rocco Delfino (19 anni e sei mesi), Cosimo Romagnosi (18 anni), Vittorio Minniti (13 anni e sei mesi), Rosario Mazzaferro (12 anni), Antonio Franza (8 anni), Francesco Benito Palaia (6 anni e quattro mesi), Maria Martino, moglie del boss Giuseppe “Pino” Piromalli (5 anni), Antonio Ieraci (2 anni e quattro mesi), Andrea Alampi (2 anni e otto mesi).
Sono stati invece assolti: Antonio Albanese, Salvatore Carbone, Giuseppe Coronese, Carmela De Gori, Salvatore Delfino, Ernesto Madafferi, Vincenzo Simone Minniti e Gaetano Verga. Le indagini, attraverso le quali sono stati ipotizzati gli assetti funzionali della cosca Piromalli, avevano portato a contestare, a vario titolo, i reati di associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, porto e detenzione di armi comuni e da guerra, estorsione, danneggiamento seguito da incendio, turbata libertà degli incanti e importazione internazionale di sostanze stupefacenti. Folta la pattuglia dei difensori: gli avvocati Gianfranco Giunta, Domenico Putrino, Michele Dragone, Francesco Pesare, Francesco Cardone, Mirna Raschi, Guido Contestabile, Salvatore Staiano e Luca Cianferoni.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
‘ndrangheta
condanne processo hybris
cosca Piromalli
In evidenza
processo hybris
Categorie collegate
Cronaca
Reggio Calabria
Reggio e area dello stretto
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x