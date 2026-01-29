Tajani si disallinea da Salvini: «Valutiamo l’uso dei fondi del Ponte». E lunedì sarà in Calabria

gli effetti del ciclone “harry”

BRUXELLES “Il Ponte va fatto, poi si può forse fare qualche anticipazione, vedremo cosa si può fare: ci sono tante proposte e si valuteranno tutte, compresa quella. Ma bisogna prima quantificare i danni, capire quanto serve e dove serve: tutte le proposte sono utili”. Lo ha detto – secondo quanto riporta l’Ansa – il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Bruxelles, rispondendo a una domanda sull’uso dei fondi del Ponte sullo Stretto di Messina per le regioni colpite dal maltempo. Una posizione in parte diversa da quella espressa sempre oggi dal vicepremier Matteo Salvini. Tajani ha poi aggiunto: “Ho già parlato con il presidente Schifani, con Occhiuto e Todde. Sosterremo le imprese in Calabria, Sicilia e Sardegna come abbiamo fatto per Emilia-Romagna e a Prato dopo le alluvioni. Sarò lunedì in Sicilia, Calabria e Sardegna per incontrare le imprese che hanno subito danni e che devono essere sostenute”. (c. a.)

