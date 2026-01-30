Annullata la conferenza sulla remigrazione promossa da Furgiuele. Alta tensione alla Camera

il caso

ROMA Annullate per questioni di ordine pubblico tutte le conferenze stampa previste nella giornata di oggi, così come confermato dalla Presidenza della Camera. E’ quanto afferma l’Ufficio stampa di Montecitorio. Dunque, di conseguenza, non si svolgerà la prevista conferenza stampa promossa dal deputato leghista Furgiuele sulla remigrazione, a cui erano dati per partecipanti anche esponenti di CasaPaound. Poco prima dell’annullamento ufficiale da parte della Camera di tutte le conferenze stampa che si sarebbero dovute tenere in sala stampa di Montecitorio, la situazione era di tensione, con diversi deputati di Pd, M5s e Avs che presidiavano l’aula della conferenza, presente anche il deputato della Lega Domenico Furgiuele, con cui si è acceso un battibecco in quanto il leghista continuava a confermare l’evento. “In questo momento non ci sono le condizioni di ordine pubblico per poter far svolgere la conferenza stampa”, ha fatto sapere Montecitorio, mentre veniva chiusa la porta di accesso alla sala e all’interno restavano solo i deputati delle opposizioni e Furgiuele. Passano pochi minuti e dall’ufficio stampa annunciano ufficialmente che le conferenze stampa sono state tutte annullate.

Il commento di Furgiuele

“Sono degli antidemocratici. Non permettono di esprimere il proprio pensiero”. Così il deputato leghista Domenico Furgiuele commenta l’annullamento della conferenza stampa sulla remigrazione in seguito all’occupazione della sala stampa della Camera da parte delle opposizioni. Con chi ce l’ha, la decisione è del presidente della Camera? “Con le opposizioni. Il presidente della Camera ha preso questa decisione per motivi di sicurezza”, ha risposto ai cronisti. (Agi)

