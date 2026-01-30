Si legge in: 1 minuto
Armini torna in rossoblù: ufficiale il rientro al Crotone
Il club pitagorico ufficializza il rientro del difensore dopo la risoluzione anticipata del prestito con il Campobasso. Il classe 2001 vestirà la maglia numero 13
Pubblicato il: 30/01/2026 – 19:33
CROTONE Crotone ha ufficializzato in serata il ritorno in rossoblù di Nicolò Armini. Il club pitagorico ha comunicato di aver formalizzato la risoluzione anticipata del prestito del difensore, classe 2001, con il Football Club Campobasso. Armini torna così a disposizione della squadra calabrese, pronto a rinforzare il reparto arretrato nella seconda parte di stagione. Il difensore vestirà la maglia numero 13, riprendendo il suo percorso con il Crotone dopo l’esperienza maturata lontano dallo Scida.
