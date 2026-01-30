Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 11:42
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

La nuova denuncia

Cosenza, Mancini attacca Caruso: «Fa cassa sulle spalle dei cittadini» – VIDEO

L’esponente dem denuncia le “cartelle pazze” del Comune di Cosenza

Pubblicato il: 30/01/2026 – 9:18
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Cosenza, Mancini attacca Caruso: «Fa cassa sulle spalle dei cittadini» – VIDEO

COSENZA Un nuovo reel di denuncia contro il sistema di riscossione del Comune di Cosenza è online sui canali social di Giacomo Mancini, della direzione del Pd Calabria e già deputato socialista. Nel video, girato davanti al Municipio, Mancini attacca frontalmente Caruso, accusandolo di “fare cassa” sulle spalle di cittadini e imprese attraverso avvisi di accertamento e cartelle dal contenuto spesso errato.
Nel reel, Mancini parte da una domanda che in queste settimane molti cosentini si stanno ponendo:
«Bentrovati, anche voi state ricevendo gli avvisi di accertamento del Comune di Cosenza e le cartelle di Municipia? Adesso vi svelo come fanno cassa su cittadini e imprese».
L’esponente socialista denuncia poi il meccanismo che, a suo dire, sta colpendo famiglie e attività economiche: «Caruso deve gonfiare le entrate in bilancio anche per pagare gli stipendi di parenti, congiunti e affini assunti al Comune. Per questo ogni giorno da qui inviano centinaia di comunicazioni per il pagamento di tributi comunali: Imu, Tari, acqua». Nel video, Mancini sottolinea come spesso gli importi richiesti siano elevati, ma fondati su basi fragili o del tutto inesatte: «L’importo di solito è molto salato. Ma gli errori molto evidenti. Un magazzino senza utenze e non utilizzato, una attività già cessata. O addirittura una annualità già saldata. Però è pressoché impossibile che il Comune ammetta l’errore. Alla pec nessuno risponde. Per prendere un appuntamento serve quasi un miracolo». Da qui, la descrizione di un percorso a ostacoli per chi vuole difendersi: «Come risolvere allora? L’unico modo è il ricorso alla Commissione tributaria. E però devi sobbarcarti l’onorario dell’avvocato. Se non fai niente, rischi il fermo amministrativo sull’auto o anche il conto pignorato». Mancini definisce “inaccettabile” l’atteggiamento di Caruso, accusato non solo di spremere i contribuenti ma anche di compromettere i conti futuri del Comune: «È inaccettabile che Caruso faccia cassa mettendo le mani in tasca a cittadini e imprese. Si aggiunga che così crea un buco di bilancio (visto i ricorsi nei quali il comune sarà soccombente) che pagheranno le prossime generazioni». Il reel si chiude con un appello netto a cambiare rotta e a rimettere al centro equità e trasparenza: «Occorre dire basta. Il fisco comunale deve essere più giusto, più equo e più trasparente. Dalla parte di cittadini e imprese. E non contro. Cosenza merita di meglio».

Il video:

Argomenti
cartelle pazze cosenza
comune di cosenza
Cosenza
Giacomo Mancini
Importanti
Mancini attacca Caruso
Categorie collegate
Cosenza
Politica
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x