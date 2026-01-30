Si legge in: 1 minuto
Milleproroghe, verso l’estensione dei bonus donne, giovani e Sud
Lo si apprende da fonti del Ministero
Nel decreto Milleproroghe dovrebbe arrivare un’estensione dei bonus per l’assunzione di giovani, nella Zes Mezzogiorno e delle donne scaduti il 31 dicembre 2025. Nei primi due casi si tratterebbe di cinque mesi in più, mentre per l’occupazione femminile la proroga sarebbe di un anno. Secondo quanto si apprende da fonti del ministero del Lavoro, la norma (già presente nella prime versioni del dl ma poi uscita per necessità di coordinamento con la manovra) sarà presentata come emendamento del relatore sotto spinta dello stesso dicastero. (Ansa)
