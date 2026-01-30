Ora è ufficiale, Esteves al Catanzaro. «Per me è una grande opportunità»

mercato giallorosso

CATANZARO Ora è ufficiale, l’US Catanzaro 1929 ha comunicato di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Gonçalo Esteves dall’Udinese Calcio. Il difensore portoghese ha firmato un contratto che lo legherà al club giallorosso fino al 30 giugno 2028, con opzione di prolungamento fino al 2029. Classe 2004, Esteves è un esterno difensivo di grande spinta e qualità, capace di agire su entrambe le fasce. Il portoghese è già a disposizione di mister Aquilani, pronto a mettere le proprie qualità al servizio del progetto giallorosso. «Catanzaro – ha detto il calciatore – rappresenta per me una grande opportunità. Non vedo l’ora di aiutare la squadra e di portare gioia ai tifosi».

