Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 20:10
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

il fatto

Cadono massi sulla carreggiata della Statale 18, tragedia sfiorata a Bagnara – VIDEO

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico

Pubblicato il: 31/01/2026 – 18:13
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Cadono massi sulla carreggiata della Statale 18, tragedia sfiorata a Bagnara – VIDEO

BAGNARA Tragedia sfiorata a Bagnara per la caduta di massi sulla carreggiata della Statale Tirrenica 18. A causa della caduta – comunica l’Anas – è stata temporaneamente chiusa al traffico la strada nel tratto bagnarese tra il km 503,700 e il km 508,000, in entrambe le direzioni di marcia. Sul posto le squadre Anas e i Vigili del Fuoco per le operazioni di messa in sicurezza e per il ripristino delle condizioni di transitabilità. La circolazione viene deviata sulla viabilità locale, secondo le indicazioni presenti in loco. (Video tratto da ReggioTv)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
BAGNARA
massi
massi statale 18
Rilevanti
STATALE 18
Categorie collegate
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x