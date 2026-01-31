Cadono massi sulla carreggiata della Statale 18, tragedia sfiorata a Bagnara – VIDEO

il fatto

BAGNARA Tragedia sfiorata a Bagnara per la caduta di massi sulla carreggiata della Statale Tirrenica 18. A causa della caduta – comunica l’Anas – è stata temporaneamente chiusa al traffico la strada nel tratto bagnarese tra il km 503,700 e il km 508,000, in entrambe le direzioni di marcia. Sul posto le squadre Anas e i Vigili del Fuoco per le operazioni di messa in sicurezza e per il ripristino delle condizioni di transitabilità. La circolazione viene deviata sulla viabilità locale, secondo le indicazioni presenti in loco. (Video tratto da ReggioTv)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato