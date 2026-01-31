Catanzaro, tra mercato e campo: a Bolzano non ci sarà Cisse – PROBABILI FORMAZIONI

giallorossi in trasferta

CATANZARO Tra mercato e campo, il Catanzaro prova a ritrovare certezze e punti. I giallorossi si presentano a Bolzano con una novità già ufficiale e un rebus ancora aperto: Gonçalo Esteves è arrivato dall’Udinese ed è stato subito convocato per la sfida di oggi, mentre il futuro di Cisse resta sospeso tra ipotesi e incastri di mercato. Quando il trasferimento al Psv sembrava cosa fatta, si è inserito il Milan, che ha avanzato al Verona – proprietario del cartellino – una proposta gradita al club gialloblù: lasciare l’attaccante in prestito al Catanzaro fino al termine della stagione. Una soluzione che consentirebbe ad Aquilani di continuare a contare su un elemento importante almeno fino a giugno. Di certo c’è che per la partita con il Sudtirol il calciatore non è stato convocato insieme ad Oudin e Di Chiara, anche loro al centro di intense trattative di mercato.

In attesa di sviluppi, però, oggi conta solo il campo. Alle 15 i giallorossi scendono in campo sul terreno del Südtirol, attualmente undicesimo in classifica con 25 punti, sette in meno rispetto al Catanzaro. Una gara che pesa, soprattutto per interrompere un digiuno di vittorie che dura da tre turni: due sconfitte e un pareggio hanno rallentato la corsa, rendendo necessario un cambio di passo.

Sul piano delle scelte, Aquilani sembra orientato a ripartire da una difesa a tre con Antonini – al rientro dopo la squalifica – insieme a Cassandro e Brighenti. In mezzo al campo cresce l’ottimismo per il recupero di Pontisso (in alternativa c’è Rispoli), mentre sulle corsie laterali dovrebbero agire Favasuli e D’Alessandro, chiamati a garantire spinta e copertura.

Davanti, poche sorprese: Iemmello dietro Pittarello resta una delle certezze del Catanzaro. Accanto a loro potrebbe trovare spazio dall’inizio Liberali. (redazione@corrierecal.it)

Le probabili formazioni

SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; Kofler, El Kaouakibi, Veseli; Molina, Tait, Tronchin, Casiraghi, Zedadka; Pecorino, Merkaj. All.: Castori.

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Pontisso, Petriccione, D’Alessandro; Liberali, Iemmello; Pittarello. All.: Aquilani.

