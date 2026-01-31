Gizzeria capitale degli studi sulle patologie della spalla

formazione

GIZZERIA Si è conclusa con grande successo la Masterclass dedicata alle patologie della spalla, svoltasi a Gizzeria, che ha riunito alcune tra le più autorevoli figure del panorama italiano in ambito radiologico, ortopedico e muscolo-scheletrico.

L’iniziativa, patrocinata dalla Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica (SIRM) e dalla Società Italiana di Chirurgia della Spalla e del Gomito (SICSeG), ha rappresentato un importante momento di formazione, aggiornamento e confronto multidisciplinare, coinvolgendo professionisti provenienti da tutta Italia in un dialogo scientifico di respiro nazionale.

Responsabili scientifici dell’evento sono stati i dottori Bernardo Bertucci, Antonio Ventura e Valerio Mastroianni.

“Siamo molto soddisfatti – commentano i responsabili – perché siamo riusciti a mettere in comunicazione diverse professionalità coinvolte nella gestione delle patologie della spalla, dando vita a un confronto proficuo e costruttivo.”

“I giovani professionisti – aggiunge Bertucci – che hanno una grande voglia di sapere, di conoscere, di confronto, hanno partecipato attivamente. Tutto questo porterà ad una crescita scientifica e professionale, al miglioramento della qualità di lavoro e all’ottimizzazione di tutti i processi diagnostici, terapeutici e assistenziali.”

Il programma scientifico, particolarmente articolato, ha affrontato tematiche di grande rilevanza clinica e diagnostica, con un focus su imaging RM e artro-RM, correlazioni clinico-chirurgiche e applicazioni pratiche nella gestione delle patologie della spalla.

Di grande interesse la lectio magistralis del dott. Giovanni Di Giacomo, dedicata alle correlazioni radiologico-chirurgiche nelle instabilità anteriori, che ha offerto spunti concreti e immediatamente applicabili nella pratica clinica.

Tra gli interventi istituzionali, quello del rettore dell’Università della Calabria, Gianluigi Greco, che ha evidenziato come l’innovazione tecnologica e l’intelligenza artificiale debbano essere guidate da un approccio multidisciplinare e da un pensiero umano e consapevole: “In ambito sanitario si sta aprendo l’orizzonte di un mondo in cui ingegneri e medici lavorano fianco a fianco, con una visione sempre più orientata al paziente. Per questo è necessaria una formazione a 360 gradi. Ringrazio il dottor Bertucci dell’invito, lui rappresenta un’eccellenza per la Calabria, e non solo, e sono felice di come i giovani lo seguano e cercano di apprendere da lui.”

Particolarmente significativa la presenza congiunta dei rettori Giovanni Cuda (Università Magna Graecia) e Greco, che, stringendosi la mano, hanno voluto sottolineare come tra i due atenei non vi sia competizione ma collaborazione, con l’obiettivo comune di far crescere il territorio: “Da soli non si va da nessuna parte. La sinergia è la strada per costruire il futuro”.

Sono intervenuti, inoltre, Simona Carbone, commissario dell’AOU “Renato Dulbecco”; Vincenzo Ciconte, presidente dell’Ordine dei Medici di Catanzaro; Antonio Leone, presidente nazionale della sezione di radiologia muscolo-scheletrica della SIRM; Anna Ferrarelli, presidente SIRM Calabria; Luca Brunese, presidente incoming nazionale SIRM.

L’incontro ha coniugato eccellenza scientifica, dialogo interdisciplinare, innovazione tecnologica e visione condivisa, ribadendo il ruolo centrale della formazione continua e del confronto per il miglioramento della qualità delle cure.