Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 17:47
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

calcio serie B

Il Catanzaro cade in casa del Sudtirol. Per i giallorossi un punto solo nelle ultime 4 partite

Finisce 2-1 per gli avversari. La squadra d mister Aquilani resta all’ottavo posto con 32 punti

Pubblicato il: 31/01/2026 – 17:47
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Il Catanzaro cade in casa del Sudtirol. Per i giallorossi un punto solo nelle ultime 4 partite

CATANZARO Il Sudtirol ha battuto per 2-1 il Catanzaro nell’ultimo turno del campionato di serie B.  I gol: nel pt, al 3′ Zedadka per i padroni di casa, al 6′ il pareggio giallorosso con Pittarello, al 21’ Merkaj per il Sudtirol. Quarto successo consecutivo per il Sudtirol, che sale al decimo posto con 28 punti. Un punto solo nelle ultime 4 partite per il Catanzaro, che resta all’ottavo posto con 32 punti. Nel prossimo turno il Sudtirol andrà in scena sul campo della Carrarese, mentre il Catanzaro di mister Aquilani ospiterà sul proprio terreno di gioco la Reggina nel derby calabrese. (redazione@corrierecal.it)

TABELLINO

SÜDTIROL (3-5-2): Adamonis; El Kaouakibi, Kofler, Veseli; Molina (39′ st F. Davi), Tait  (13′ st Frigerio), Tronchin (13′ st Crngoi), Casiraghi  (28′ st Bordon), Zedadka; Merkaj, Pecorino (28′ st Odogwu). In panchina: Poluzzi, Theiner, Mancini, S. Davi, Brik, Sabatini, Verdi. Allenatore: Castori. CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti (19′ st Frosinini); Favasuli 6, Petriccione, Pontisso, D’Alessandro (19′ st Di Francesco); Iemmello (38′ st Nuhama), Liberali; Pittarello. In panchina: Marletta, Bashi, Verrengia, Alesi, Rispoli, Buglio, Pandolfi, Esteves. Allenatore: Aquilani. ARBITRO: Turrini di Firenze. RETI: 3′ pt Zedadka, 7′ pt Pittarello, 21′ pt Merkaj. NOTE: pomeriggio soleggiato, terreno in buone condizioni. Spettatori: 3.808, di cui 508 ospiti. Ammoniti: Adamonis, Tait, Zedadka, Tronchin, Petriccione. Angoli: 2-3. Recupero: 1′; 6′.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
aquilani
catanzaro calcio
pittarello
Rilevanti
SERIE B
sudtirol
sudtirol catanzaro
Categorie collegate
Catanzaro
Sport
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x