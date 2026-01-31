Il Catanzaro cade in casa del Sudtirol. Per i giallorossi un punto solo nelle ultime 4 partite
Finisce 2-1 per gli avversari. La squadra d mister Aquilani resta all’ottavo posto con 32 punti
CATANZARO Il Sudtirol ha battuto per 2-1 il Catanzaro nell’ultimo turno del campionato di serie B. I gol: nel pt, al 3′ Zedadka per i padroni di casa, al 6′ il pareggio giallorosso con Pittarello, al 21’ Merkaj per il Sudtirol. Quarto successo consecutivo per il Sudtirol, che sale al decimo posto con 28 punti. Un punto solo nelle ultime 4 partite per il Catanzaro, che resta all’ottavo posto con 32 punti. Nel prossimo turno il Sudtirol andrà in scena sul campo della Carrarese, mentre il Catanzaro di mister Aquilani ospiterà sul proprio terreno di gioco la Reggina nel derby calabrese. (redazione@corrierecal.it)
TABELLINO
SÜDTIROL (3-5-2): Adamonis; El Kaouakibi, Kofler, Veseli; Molina (39′ st F. Davi), Tait (13′ st Frigerio), Tronchin (13′ st Crngoi), Casiraghi (28′ st Bordon), Zedadka; Merkaj, Pecorino (28′ st Odogwu). In panchina: Poluzzi, Theiner, Mancini, S. Davi, Brik, Sabatini, Verdi. Allenatore: Castori. CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti (19′ st Frosinini); Favasuli 6, Petriccione, Pontisso, D’Alessandro (19′ st Di Francesco); Iemmello (38′ st Nuhama), Liberali; Pittarello. In panchina: Marletta, Bashi, Verrengia, Alesi, Rispoli, Buglio, Pandolfi, Esteves. Allenatore: Aquilani. ARBITRO: Turrini di Firenze. RETI: 3′ pt Zedadka, 7′ pt Pittarello, 21′ pt Merkaj. NOTE: pomeriggio soleggiato, terreno in buone condizioni. Spettatori: 3.808, di cui 508 ospiti. Ammoniti: Adamonis, Tait, Zedadka, Tronchin, Petriccione. Angoli: 2-3. Recupero: 1′; 6′.
