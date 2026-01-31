Oppido Mamertina, visita istituzionale del generale Domizi alla stazione dei carabinieri

l’arma sul territorio

Il Generale di Corpo d’Armata Claudio Domizi, Comandante Interregionale “Culqualber” dell’Arma dei Carabinieri, ha fatto visita alla Stazione dei Carabinieri di Oppido Mamertina, in provincia di Reggio Calabria, nell’ambito di una significativa visita istituzionale volta a testimoniare attenzione e vicinanza ai militari operanti sul territorio.

Ad accoglierlo è stato il Comandante della Stazione, Maresciallo Davide Preite, insieme al personale in servizio. Nel corso della visita, l’alto Ufficiale ha incontrato anche il Sindaco di Oppido Mamertina, Giuseppe Morizzi, il quale ha espresso parole di vivo apprezzamento per l’encomiabile lavoro quotidianamente svolto dai Carabinieri a tutela della legalità e della sicurezza della comunità.

Il primo cittadino ha sottolineato come i militari della locale Stazione rappresentino un punto di riferimento imprescindibile per la popolazione, incarnando con professionalità, spirito di servizio e senso del dovere i più alti valori istituzionali e rafforzando il rapporto di fiducia tra cittadini e Istituzioni.

Sulla visita è intervenuto anche il Consigliere Regionale USIC Calabria, Andrea Barreca (nella foto), che a nome dell’intera Segreteria regionale dell’USIC Calabria ha espresso il più sentito plauso al Maresciallo Preite e a tutti i militari della Stazione dei Carabinieri di Oppido Mamertina per la dedizione, la professionalità e la costante vicinanza alla popolazione.

«Desidero rivolgere un sincero ringraziamento e un profondo sentimento di gratitudine a tutti i colleghi della Stazione di Oppido Mamertina – ha dichiarato Barreca – per il lavoro silenzioso, quotidiano e altamente professionale che svolgono in un territorio complesso e delicato, garantendo sicurezza, legalità e presenza costante dello Stato.»

«Un ringraziamento particolare va inoltre al Generale di Corpo d’Armata Claudio Domizi, Comandante Interregionale “Culqualber”, per l’attenzione e la concreta vicinanza dimostrata ai colleghi impegnati in territori difficili come quello di Oppido Mamertina. Analogo apprezzamento desidero esprimere al Comandante della Legione Carabinieri Calabria, Generale di Divisione Riccardo Sciuto, e al Comandante Provinciale di Reggio Calabria, Generale Totaro, per la loro preziosa e incisiva attività di Comando, che sta producendo importanti risultati operativi e investigativi, assicurando al contempo il benessere e la tutela del personale che opera quotidianamente in questi contesti.»

Il lavoro svolto con discrezione, competenza ed efficacia dai Carabinieri di Oppido Mamertina evidenzia ancora una volta l’importanza di garantire adeguato supporto, formazione continua e mezzi idonei, affinché i militari possano affrontare con efficacia le sfide quotidiane poste dalla difesa della legalità e della sicurezza delle comunità locali.