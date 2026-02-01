Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 10:31
l’operazione

«Capo del narcotraffico in Sud America»: arrestato italiano in Colombia

Lorenzo Dei Meneghetti era ricercato per traffico di droga

Pubblicato il: 01/02/2026 – 8:29
BOGOTÀ Un cittadino italiano, Lorenzo Dei Meneghetti, ricercato per traffico di droga e identificato come una figura chiave nel coordinamento delle rotte tra Europa e America Latina, è stato arrestato in Colombia, a Cienaga, nel dipartimento caraibico di Magdalena. Lo riferisce la polizia colombiana. L’arresto èstato effettuato dalla polizia in coordinamento con l’Interpol e le autorita’ italiane, ha dichiarato il direttore generale della polizia colombiana, William Rinco’n, che sui social ha definito l’uomo come un «capo del narcotraffico in Sud America». «Era nella lista dei più ricercati in Italia ed era considerato un obiettivo di alto valore per il suo presunto coinvolgimento nel coordinamento delle rotte internazionali del narcotraffico», hanno dichiarato le autorità, secondo le quali l’uomo aveva legami con organizzazioni criminali di origine italiana, tunisina e albanese, «che gli consentivano di coordinare operazioni logistiche e di collegamento» tra bande di narcotrafficanti in America Latina ed Europa.

