Cisse, visite mediche con il Milan e rientro immediato a Catanzaro

l’accordo

CATANZARO Dunque è il Milan a chiudere un’operazione in prospettiva mettendo le mani su Alphadjo Cissé, giovane talento classe 2006 proveniente dal Verona in prestito al Catanzaro. Dopo il tramonto definitivo della pista Psv, il club rossonero ha accelerato e definito l’accordo, puntando su uno dei profili più interessanti del panorama emergente.

L’operazione ha un valore complessivo di 8 milioni di euro più 1,5 milioni di bonus, ma non avrà effetti immediati sul campo per la prima squadra di Allegri. Cissé, infatti, concluderà la stagione in prestito al Catanzaro, dove continuerà il suo percorso di crescita e il campionato in corso.

Una notizia accolta positivamente dai tifosi giallorossi, che temevano di perdere il proprio gioiello già in questa finestra di mercato. In mattinata Cissé si è recato alla clinica La Madonnina per sostenere le visite mediche di rito. Dopo la firma sul contratto con il Milan, il ritorno a Catanzaro per rimettersi subito a disposizione della squadra di Alberto Aquilani.

