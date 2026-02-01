Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 17:20
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

l’accordo

Cisse, visite mediche con il Milan e rientro immediato a Catanzaro

Il calciatore proseguirà la stagione in giallorosso prima di vestire la maglia rossonera

Pubblicato il: 01/02/2026 – 14:36
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Cisse, visite mediche con il Milan e rientro immediato a Catanzaro

CATANZARO Dunque è il Milan a chiudere un’operazione in prospettiva mettendo le mani su Alphadjo Cissé, giovane talento classe 2006 proveniente dal Verona in prestito al Catanzaro. Dopo il tramonto definitivo della pista Psv, il club rossonero ha accelerato e definito l’accordo, puntando su uno dei profili più interessanti del panorama emergente.
L’operazione ha un valore complessivo di 8 milioni di euro più 1,5 milioni di bonus, ma non avrà effetti immediati sul campo per la prima squadra di Allegri. Cissé, infatti, concluderà la stagione in prestito al Catanzaro, dove continuerà il suo percorso di crescita e il campionato in corso.
Una notizia accolta positivamente dai tifosi giallorossi, che temevano di perdere il proprio gioiello già in questa finestra di mercato. In mattinata Cissé si è recato alla clinica La Madonnina per sostenere le visite mediche di rito. Dopo la firma sul contratto con il Milan, il ritorno a Catanzaro per rimettersi subito a disposizione della squadra di Alberto Aquilani.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
catanzaro calcio
cisse catanzaro
cisse milan
Importanti
Categorie collegate
Catanzaro
Catanzaro e provincia
Sport
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x