Crolla il controsoffitto al Teatro “Manfroce” di Palmi: diversi feriti

l’incidente

PALMI Una parte del controsoffitto del Teatro Comunale “Manfroce” di Palmi è crollata nel tardo pomeriggio, durante l’intervallo dello spettacolo “Il Circo di Pinocchio”, provocando diversi feriti, tra cui bambini. Il crollo, secondo quanto appreso, sarebbe avvenuto nella zona dedicata alle foto con i personaggi, dove si trovavano numerosi bambini e famiglie. Sul posto sono tempestivamente arrivati i soccorsi, i vigili del fuoco, un’ambulanza e la Polizia municipale. L’area è stata messa in sicurezza e l’episodio è ora oggetto di indagini da parte delle autorità competenti, che dovranno chiarire le cause del crollo e accertare eventuali responsabilità.

