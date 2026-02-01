Crotone a Siracusa nel segno della continuità – PROBABILI FORMAZIONI

oggi in campo

CROTONE Il Crotone torna in campo oggi pomeriggio alle 17.30 al “De Simone” di Siracusa, in una trasferta che arriva in un momento positivo per i rossoblù. Le ultime settimane hanno restituito una squadra più compatta, solida e consapevole, capace di raccogliere risultati e di ritrovare fiducia attraverso prestazioni convincenti.

La vigilia è stata segnata anche dagli ultimi movimenti di mercato: Emilio Longo potrà contare su nuove soluzioni in difesa grazie all’arrivo di Angelo Veltri dal Picerno e al rientro di Nicolò Armini dal Campobasso. Innesti che ampliano le rotazioni e aumentano le opzioni in una fase della stagione in cui equilibrio e profondità della rosa possono fare la differenza.

L’allenatore del Crotone si aspetta però una gara tutt’altro che semplice, per questo chiede ai suoi massima attenzione tattica, concentrazione costante e capacità di interpretare i momenti della partita senza perdere equilibrio mentale.

I recenti risultati positivi, secondo il tecnico, sono figli di un cambio di atteggiamento chiaro: più spirito di sacrificio, maggiore disponibilità alla sofferenza e un senso collettivo più marcato. Aspetti che dovranno essere confermati anche oggi. Importante anche la crescita atletica del gruppo, frutto di un lavoro continuo dello staff e di una condizione che consente alla squadra di mantenere intensità per tutta la gara.

Sul piano delle scelte, Longo ieri in conferenza stampa ha detto di non legarsi ai moduli ma agli uomini, privilegiando chi dimostra fame, voglia e disponibilità a mettersi al servizio del gruppo. I rientri e le buone risposte arrivate dal reparto offensivo aumentano la concorrenza, ma il criterio resta uno solo: l’atteggiamento.

Nonostante la classifica più favorevole e le due vittorie consecutive, in casa Crotone non c’è spazio per facili entusiasmi. L’obiettivo – ha spiegato ieri l’allenatore – è dare continuità restando umili, vivendo il presente e rispettando un avversario che, pur attraversando un momento complicato, ha dimostrato di saper mettere in difficoltà chiunque. Longo potrà contare nuovamente su Zunno, di rientro dalla squalifica. Si contenderà una maglia da titolare con Piovanello e Maggio. Intoccabile, a guidare l’attacco, capitan Gomez (in foto). (redazione@corrierecal.it)

Le probabili formazioni

SIRACUSA (4-2-3-1): Farroni, Zanini, Bonacchi, Pacciardi, Cancellieri, Limonelli, Candiano, Di Paolo, Gudelevicius, Valente, Contini. All.: Turati.

CROTONE (4-3-3): Merelli, Andreoni, Cocetta, Di Pasquale, Groppelli; Gallo, Vinicius, Sandri; Zunno, Gomez, Piovanello. All.: Longo.

