«Dove si trova il diadema rubato nella Cattedrale di Lamezia Terme?». L’appello a “Chi l’ha visto?”

il caso

LAMEZIA TERME «Dove si trova il diadema rubato nella Cattedrale di Lamezia Terme? Chi l’ha sottratto lo restituisca»: è l’appello del parroco, don Giancarlo Leone, rilanciato dalla trasmissione “Chi l’ha visto?”. L’opera è una corona d’argento, realizzata di Michele Affidato, applicata in rilievo sull’immagine del Bambino Gesù in un dipinto con la Madonna. Il furto ha lasciato visibili segni che hanno danneggiato l’opera.

«Ciò che colpisce non è l’aspetto materiale ma il sacrilegio. Non è bello vedere delle immagini sacre deturpate. Una sofferenza inferta a tanti cristiani che sono rimasti allibiti e feriti dal gesto. Un’offesa morale arrecata a chi, con sacrifici, ha donato le corone».

