I cosentini Brunori Sas e Aiello tornano a Sanremo: Calabria protagonista all’Ariston

SANREMO La Calabria torna a farsi sentire sul palco più osservato della musica italiana. Al prossimo Festival di Sanremo riflettori puntati su Brunori Sas e Aiello, entrambi cosentini, che faranno ritorno all’Ariston in veste di ospiti, confermando il forte legame tra il Festival e una generazione di cantautori capaci di unire qualità autorale e successo popolare.

Per Dario Brunori, quello di Sanremo è ormai un terreno familiare: lo scorso anno ha conquistato il terzo posto con “L’albero delle noci”, aggiudicandosi anche il Premio Bardotti per il miglior testo, uno dei riconoscimenti più prestigiosi sul piano della scrittura. Questa volta, come già anticipato diversi giorni fa, salirà sul palco per la serata delle cover, duettando con Maria Antonietta e Colombre sulle note de “Il mondo”, in un incontro che promette raffinatezza e intensità emotiva.

Insieme a lui, un altro volto noto della scena musicale calabrese: Aiello, anche lui originario di Cosenza, già concorrente a Sanremo nel 2021 con il brano “Ora”. Il cantautore sarà protagonista di un duetto con Leo Gassmann, che ha scelto proprio Aiello per reinterpretare “Era già tutto previsto”, confermando l’attenzione del Festival verso voci autoriali capaci di parlare a pubblici diversi.

Il ritorno dei due artisti cosentini si inserisce in una serata cover che Carlo Conti ha definito «travolgente e incredibile», pensata come un vero e proprio omaggio alla cultura pop, dove musica, cinema e televisione si intrecciano sul palco dell’Ariston. Tra i momenti più attesi, le incursioni di volti noti dello spettacolo come Cristina D’Avena, Francesca Fagnani, Claudio Santamaria e Belén Rodríguez, coinvolti in duetti che spaziano da Mina a Zucchero.

Non mancheranno i grandi tributi: da Ornella Vanoni a Fabrizio De André, fino a Luigi Tenco, omaggiato nel duetto che segna il ritorno di Morgan a Sanremo. Accanto ai ritorni eccellenti, anche incroci potenzialmente esplosivi e collaborazioni inedite, a conferma di un Festival che punta sulla contaminazione e sul racconto trasversale della musica italiana.

Tutti i duetti di Sanremo 2026

Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma, “Quello che le donne non dicono” – Bambole di pezza con Cristina D’Avena, “Occhi di gatto – Chiello con Morgan, Mi sono innamorato di te” – Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso, “Su di noi” – Ditonellapiaga con TonyPitony, “The lady is a tramp” – Eddie Brock con Fabrizio Moro, “Portami via” – Elettra Lamborghini con Las Ketchup, “Aserejé” – Enrico Nigiotti con Alfa, “En e Xanax” – Ermal Meta con Dardust, “Golden hour” – Fedez & Masini con Stjepan Hauser, “Meravigliosa creatura” – Francesco Renga con Giusy Ferreri, “Ragazzo solo, ragazza sola” – Fulminacci con Francesca Fagnani, “Parole parole” – J-Ax con Ligera County Fam, “E la vita, la vita” – LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo, “Andamento lento” – Leo Gassmann con Aiello, “Era già tutto previsto” – Levante con Gaia, “I maschi” – Luchè con Gianluca Grignani, “Falco a metà” – Malika Ayane con Claudio Santamaria, “Mi sei scoppiato dentro il cuore” – Mara Sattei con Mecna, “L’ultimo bacio” – Maria Antoniella & Colombre con Brunori Sas, “Il mondo” – Michele Bravi con Fiorella Mannoia, “Domani è un altro giorno” – Nayt con Joan Thiele, “La canzone dell’amore perduto” – Patty Pravo con Timofej Andrijashenko, “Ti lascio una canzone” – Raf con The Kolors, “The riddle” – Sal Da Vinci con Michele Zarrillo, “Cinque giorni” – Samurai Jay con Bélen Rodríguez e Roy Paci, “Baila morena” – Sayf con Alex Britti e Mario Biondi, “Hit the road Jack” – Serena Brancale con Gregory Porter e Delia, “Besame mucho” – Tommaso Paradiso con Stadio, “L’ultima luna” – Tedici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band, “Vita”.

