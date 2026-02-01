«Occhiuto è nella leadership di FI, il partito è già liberale»

l’intervista

ROMA «Tutto il partito è con me. L’obiettivo è creare un’alternativa di centro alla sinistra, e vincere alle amministrative. Con Azione siamo già al governo in Basilicata. L’idea è di collaborare su alcune questioni, Calenda fa la campagna per il sì al referendum sulla giustizia. Posso non essere d’accordo su alcune cose con Calenda, ma non significa che non possiamo trovare un candidato comune a Milano o a Torino o a Roma». Lo dice il vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, in un’intervista al Corriere della sera, rispondendo alla domanda se aprire a Calenda può creare malumori nel partito. Il governatore calabrese Roberto Occhiuto ha detto che non la sfiderà al congresso ma che FI dovrebbe diventare più liberale e riformista. Non lo è abbastanza? Il presidente della regione Calabria «è uno dei vicesegretari del partito, quindi è parte della leadership di Forza Italia. Abbiamo approvato a settembre un manifesto sulla libertà e dedicato tre giorni di lavoro al tema della libertà, come si declina in tutti i settori della vita», sottolinea il vicepremier. Infine, Vannacci: sta diventando una spina nel fianco della maggioranza? «Le idee di Vannacci riguardano la Lega, io non interferisco nelle questioni interne degli altri partiti, non l’ho mai fatto», taglia corto Tajani.

Domani Tajani in Calabria

Intanto domani, lunedì 2 febbraio, Antonio Tajani si recherà in visita nelle tre regioni più colpite dal maltempo – Calabria, Sicilia e Sardegna – per incontrare, insieme ai presidenti delle rispettive Regioni, le imprese e le associazioni del mondo produttivo locale. L’incontro consentirà di approfondire le esigenze delle imprese e dei territori colpiti dalle recenti calamità e di presentare le misure e gli strumenti di supporto alle imprese offerti dal Ministero degli Affari Esteri e dalle agenzie di sostegno all’export in risposta all’emergenza. La visita si inserisce nel quadro delle iniziative del Governo a favore dell’internazionalizzazione e vedrà la partecipazione dei vertici di Ice, Simest Sace e Cassa Depositi e Prestiti. La tappa calabrese della visita di Tajani è programmata alle ore 14,30 nella sede del Consiglio regionale a Reggio Calabria. (redazione@corrierecal.it)

