Scontri a Torino, due arresti e tre denunce

i provvedimenti

TORINO Sono almeno due le persone arrestate ieri a Torino e portate in carcere per gli scontri avvenuti nel corso della manifestazione pro Askatasuna.

Uno è un giovane residente nel capoluogo piemontese. Si ha notizia di giovani donne rilasciate e denunciate a piede libero.

Le persone fermate ieri e portate in questura per gli accertamenti erano state in tutto una decina. Meloni è arrivata a Torino all’ospedale Molinette, dove sono ricoverati l’agente 29enne in servizio nel reparto mobile di Padova aggredito ieri e un altro appartenente alle forze dell’ordine. Nel presidio sanitario con la premier c’è il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato