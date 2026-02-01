Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 10:31
Corriere della Calabria

i provvedimenti

Scontri a Torino, due arresti e tre denunce

La premier Meloni in ospedale per far visita agli agenti feriti

Pubblicato il: 01/02/2026 – 9:49
Scontri a Torino, due arresti e tre denunce

TORINO Sono almeno due le persone arrestate ieri a Torino e portate in carcere per gli scontri avvenuti nel corso della manifestazione pro Askatasuna.
Uno è un giovane residente nel capoluogo piemontese. Si ha notizia di giovani donne rilasciate e denunciate a piede libero.
Le persone fermate ieri e portate in questura per gli accertamenti erano state in tutto una decina. Meloni è arrivata a Torino all’ospedale Molinette, dove sono ricoverati l’agente 29enne in servizio nel reparto mobile di Padova aggredito ieri e un altro appartenente alle forze dell’ordine. Nel presidio sanitario con la premier c’è il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. 

