Sparatoria a Milano: 30enne ferito dopo aver colpito la Polizia

il conflitto a fuoco

MILANO E’ un cittadino cinese di 30 anni irregolare in Italia, l’uomo ferito in conflitto a fuoco con la polizia nel pomeriggio in zona Rogoredo a Milano. Il giovane è stato colpito da un agente delle Uopi, le unità operative di pronto intervento, al volto e a una spalla dopo che quest’ultimo ha esploso almeno tre colpi contro la contro l’auto di servizio con una pistola rubata poco prima a una guardia giurata. Il 30enne è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda. Dalla prima ricostruzione il ferito intorno alle 14.30 ha rapinato in strada il vigilante, che stava andando a piedi al lavoro, aggredendolo con un bastone. E’ stato lo stesso il 50enne a dare l’allarme, dicendo che il rapinatore era fuggito con la sua arma d’ordinanza, una Walther Pp99. La centrale operativa della questura ha diramato la descrizione del 30enne. Nel corso del pattugliamento della zona di Rogoredo, in piazza Federico Mistral, i quattro agenti delle Uopi lo hanno individuato. Alla vista della jeep con i colori della polizia il 30enne ha sparato tre volte centrando il mezzo blindato. A quel punto gli agenti hanno risposto al fuoco.