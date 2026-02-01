Treno Intercity bloccato a Ricadi, i Vigili del fuoco soccorrono 40 passeggeri – FOTO

l’incidente

VIBO VALENTIA Nella mattinata di oggi 1 febbraio i Vigili del fuoco del Comando di Vibo Valentia sono stati impegnati in operazioni di assistenza ai passeggeri del treno Intercity partito ieri da Torino e diretto e Reggio Calabria.

Il convoglio mentre percorreva la linea ferroviaria via Tropea, in prossimità di Ricadi è rimasto bloccato a causa della caduta della linea di alimentazione elettrica dovuta al maltempo.



Giunta la chiamata alle ore 9 circa è stata inviata sul posto la squadra del distaccamento di Ricadi che ha prestato assistenza ai viaggiatori, circa 40, trasbordati su un convoglio sostitutivo arrivato nel frattempo sul posto e che ha proseguito in direzione Reggio Calabria.

Le operazioni si sono concluse alle ore 12:15.

